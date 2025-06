Trapani, Antonini: “in chiusura tanti acquisti, raffica di annunci e squadra forte”. E “spoilera” il primo

StrettoWeb

“Fc Trapani. In chiusura tanti acquisti. Alcuni prestigiosi e giovani di futuro avvenire. Sara una squadra molto forte ed equilibrata. Dal 1 luglio raffica di annunci. Relax e aspettate con serenità, senza leggere i soliti disfattisti, dimenticati da dio, che scrivono nei social e nei giornaletti trapanesi”. Così su X il presidente del Trapani Valerio Antonini si sbilancia e anticipa che nei prossimi giorni saranno ufficializzati tantissimi acquisti.

Uno, in realtà, lo “spoilera”: è Giovanni Di Noia. “Centrocampista di grande esperienza e valore; Determinante nella promozione dell’Entella in serie B. Sarà il perno del nostro centrocampo per la prossima stagione”, rivela.