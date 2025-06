Transizione energetica delle flotte, Atm Messina azienda leader a livello nazionale

StrettoWeb

Atm Messina viaggia sulla strada della transizione ecologica a velocità superiore alla media nazionale. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto di ASSTRA, illustrato ai rappresentanti delle aziende di Trasporto di tutta Italia in occasione del 19° convegno nazionale Asstra dal titolo “Pronti per il futuro – Costruiamo la mobilità di domani”. All’evento, che si è svolto a Roma il 4 e 5 giugno scorsi, era presente il presidente di ATM, Carla Grillo. La transizione energetica delle flotte di autobus rappresenta un percorso obbligato per le aziende di trasporto, chiamate a raggiungere obiettivi fissati a livello europeo e nazionale. La direttiva europea “Clean Vehicles”, ad esempio, impone alle autorità pubbliche di destinare una quota crescente degli acquisti di autobus a veicoli a basse o zero emissioni: almeno il 45% entro il 2025 e il 65% tra il 2026 e il 2030. Ebbene, ATM ha già superato gli obiettivi. Sin dalla sua nascita – datata 1° giugno 2020 – il management aziendale di Atm ha infatti destinato all’acquisto di veicoli a basse o zero emissioni una quota che fino al 2022 si attestava già al 90% e dal 2023 è pari addirittura al 100%. Queste percentuali sulla quota di acquisto rendono praticamente scontato il raggiungimento degli obiettivi fissati anche dal Regolamento Ue “Heavy Duty Vehicles Regulation”, in virtù del quale entro il 2030 le immatricolazioni degli autobus urbani a zero emissioni devono raggiungere il 90% ed entro il 2035 il 100%.

Percorso virtuoso

Il percorso virtuoso intrapreso da ATM è testimoniato anche dal dato relativo al numero di autobus ancora diesel. Secondo il report ASSTRA, le aziende di trasporto italiane hanno ancora in media l’87,1% di autobus alimentati da gasolio, percentuale ben al di sopra di quella di ATM, che si attesta al 72%. Attualmente la flotta di ATM è composta da 184 autobus, di cui 50 bus a emissione zero, 19 bus ibridi, 115 bus Euro 6, 19 bus Euro 5. Entro il 2026 la flotta sarà per lo più elettrica: i bus full electric nella disponibilità dell’Azienda Trasporti di Messina diventeranno infatti ben 109. Tra luglio 2025 e dicembre 2026 arriveranno infatti altri 59 autobus elettrici che si aggiungeranno ai 50 già presenti in azienda.

Un altro dato che vede primeggiare ATM è l’età media dei mezzi. Il rapporto di ASSTRA chiarisce che l’età media dei veicoli è scesa da oltre 12 anni nel 2018 a 10,3 anni nel 2022. In casa Atm si è registrato un processo di “ringiovanimento” dei bus aziendali ancora più veloce. Basti pensare che attualmente l’età media dei mezzi aziendali è di soli 5 anni. La media attuale è peraltro destinata ad abbassarsi ulteriormente non appena ATM avrà a disposizione i 59 bus nuovi bus full electric già acquistati.

Le dichiarazioni di Basile

“Il settore del trasporto pubblico si trova oggi di fronte ad una svolta storica e Atm sta dimostrando di aver saputo interpretare al meglio questa fase di profondo cambiamento. In questi 5 anni, Comune e Azienda Trasporti hanno messo al centro delle proprie azioni il tema della sostenibilità ambientale e oggi ATM ha una forte identità green, come certificano anche i numeri illustrati nell’ultimo report di ASSTRA. Siamo molto orgogliosi dei risultati sin qui raggiunti e continueremo a profondere il massimo impegno, affinché il sistema di mobilità della nostra città sia sempre più sostenibile, efficiente ed inclusivo”, afferma il sindaco Federico Basile.

“La sostenibilità è diventata un imperativo categorico a livello nazionale ed europeo”

“La sostenibilità è diventata un imperativo categorico a livello nazionale ed europeo. Grazie alle politiche adottate dal Comune e alle strategie messe in campo da ATM puntiamo ad ottenere una sempre maggiore riduzione delle emissioni e a garantire al contempo la sicurezza stradale e la vivibilità degli spazi pubblici. Questa Amministrazione attribuisce inoltre grande importanza alla sostenibilità sociale, che si traduce nell’impegno a garantire l’accessibilità, l’equità e l’inclusività dei servizi di mobilità”, aggiunge il vicesindaco Salvatore Mondello.

La soddisfazione di Grillo

“ATM è un esempio virtuoso di azienda giovane che in poco tempo è riuscita a costruire un’offerta di trasporto pubblico locale efficiente, accessibile, capillare e anche evoluto dal punto di vista digitale. Mi piace infatti ricordare che, in questi 5 anni, le strategie aziendali sono state orientate anche ad introdurre servizi digitali all’avanguardia come la bigliettazione elettronica, sistemi di infomobilità e soluzioni di pagamento contactless. Per troppo tempo, il trasporto pubblico è stato il tallone d’Achille di questa città, mentre oggi Atm è un’azienda solida, dinamica e moderna. I risultati raggiunti ci inorgogliscono, ma non vogliamo fermarci e continueremo a spendere ogni nostra energia per migliorare sempre di più i servizi da offrire alla cittadinanza”, conclude il presidente di ATM, Carla Grillo.