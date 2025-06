Tragico incidente in Calabria, perde il controllo dell’auto e muore

StrettoWeb

Un uomo di 61 anni, Taddeo Curti, è morto, la notte scorsa, in seguito ad un incidente stradale in contrada Mezzofato a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano. L’uomo era alla guida della sua auto, quando ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano per i rilievi e i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare l’uomo. Non si esclude un malore o un colpo di sonno come causa del sinistro.