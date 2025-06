Tragedia in Sila: malore fatale durante una passeggiata a cavallo, muore un uomo

StrettoWeb

Quella che doveva essere una tranquilla giornata immersa nella natura si è trasformata in una tragedia. Un uomo è deceduto questa mattina mentre era a cavallo sui monti della Sila, stroncato da un infarto. Immediata la richiesta di soccorsi da parte dei presenti, ma all’arrivo dei soccorritori per il malcapitato non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita. Sul posto sono attesi il magistrato di turno e le autorità competenti; solo dopo il loro intervento si potrà procedere al recupero della salma.