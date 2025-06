Tragedia sfiorata in Calabria, crolla l’intonaco dal soffitto mentre dormono: feriti due ragazzi

StrettoWeb

Due ragazzi di 14 e 12 anni sono rimasti feriti in molto lieve la scorsa notte a Trebisacce a causa del distacco di una parte di intonaco del soffitto della stanza in cui dormivano. I due feriti, uno dei quali é stato colpito alla testa, sono stati portatinell’ospedale di Cosenza, ma solo per accertamenti. Le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Trebisacce ed i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, insieme al personale del 118. Secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, il distacco della parte di intonaco potrebbe essere stato provocato da alcune infiltrazioni d’acqua.