Tragedia a Roma, 22enne si lancia sui binari a Termini: morto sul colpo

StrettoWeb

Un giovane di 22 anni si è lanciato sui binari della Metro B nella stazione Termini alle 22:00 di ieri sera, 9 giugno. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, ha aspettato il passaggio di un convoglio per buttarsi volontariamente sui binari ed è così stato investito da un treno che viaggiava in direzione Rebibbia. Il 22enne è deceduto sul colpo, inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari intervenuti immediatamente a soccorso del giovane. L’azienda comunale per il trasporto pubblico locale, Atac, ha dovuto interrompere il servizio tra San Paolo e Rebibbia/Jonio attivando i bus sostitutivi. Stamattina i treni hanno ripreso a viaggiare regolarmente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni Macao e Scalo Termini per i rilievi del caso.