Tragedia in provincia di Messina, turista muore in spiaggia per un malore

Tragedia in provincia di Messina dove un turista svizzero è morto per un malore sulla spiaggia di Saiatine a Furnari. Subito allertati i soccorsi, sono intervenuti i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del malcapitato. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto. Insomma, è stato un sabato tragico per la cittadina balneare.

Nel momento in cui è avvenuto il decesso la spiaggia era piena di bagnati, i quali hanno approfittato del clima estivo per i primi bagni in mare.