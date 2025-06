Tragedia in Calabria: turista tedesco muore dopo essere stato colpito dall’elica di un’imbarcazione

StrettoWeb

Un tragico episodio si è consumato nelle acque di Montepaone, lungo la costa ionica catanzarese, dove un turista di origine tedesca ha perso la vita a seguito di un grave incidente marittimo. L’uomo è stato colpito dall’elica di un’imbarcazione mentre si trovava in mare nel pomeriggio di ieri, riportando ferite particolarmente gravi.

Immediati i soccorsi: allertato il servizio di emergenza, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, dove il personale sanitario ha tentato in ogni modo di stabilizzarne le condizioni. Tuttavia, nonostante l’intervento tempestivo e le cure ricevute, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.