Torna a casa la lucertola delle Eolie: al via il nuovo centro di conservazione a Salina

Dopo circa 6 mesi trascorsi al Bioparco di Roma, le coppie di Podarcis raffonei, la lucertola delle Eolie, selezionate come potenziali riproduttori destinati a incrementare la popolazione a rischio di estinzione in natura, sono tornate nel loro habitat originario. Venerdì, scorso alcuni esemplari sono stati trasferiti a Salina, dove è stato allestito un nuovo centro di allevamento nel comune di Malfa.

Si tratta di una tappa cruciale per la conservazione della specie e un momento altamente simbolico per la comunità eoliana che accoglierà il ritorno di questo rettile endemico con una settimana di eventi, incontri scientifici ed iniziative culturali. L’evento rientra nel progetto europeo Life Eolizard, dedicato alla salvaguardia di una delle lucertole più minacciate del Mediterraneo.

Il progetto ha un partenariato scientifico costituito da: l’Università degli Studi di Roma Tre (coordinatore), l’Associazione Triton Ets, l’Università degli Studi dell’Aquila, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Cnr, la Fondazione Bioparco di Roma, il Comune di Malfa e una serie di partner associati italiani e internazionali tra cui, l’Università di Milano Statale, l’Associacao Biopolis (Portogallo) e il laboratorio di Biometria e Biologia Evoluzionistica (Lbbe) del Cnrs (Francia).

Il centro di riproduzione di Malfa sarà gestito da Simone Di Mauro, veterinario esperto in rettili, in collaborazione con Daniele Macale, responsabile del rettilario del Bioparco di Roma. Il 2 giugno sarà inaugurato ufficialmente il nuovo centro operativo del programma di riproduzione in condizioni controllate, una struttura all’avanguardia progettata per garantire il benessere delle lucertole, che potranno vivere in condizioni ottimali e contribuire alla conservazione della specie.

Per due giorni, il 3 e 4 giugno, Salina ospiterà un evento di networking internazionale dedicato alla conservazione della biodiversità insulare. Erpetologi, biologi, ricercatori e partner dei progetti Life provenienti da tutta Europa si confronteranno su strategie, approcci e sfide legate alla tutela delle specie minacciate. Al centro del dibattito: il ruolo delle isole come laboratori di biodiversità, le minacce derivanti dalle specie invasive, il cambiamento climatico e le sinergie tra ricerca, conservazione e comunità locali.

Il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente, si terrà un evento aperto al pubblico per presentare ufficialmente il progetto Life Eolizard, con un momento di divulgazione scientifica e creativa. In questa occasione, sarà inaugurata l’anteprima della mostra artistica realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Venturi di Modena. Una collezione di opere ispirate alla lucertola delle Eolie e al suo habitat naturale.