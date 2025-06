Tirocinanti TIS: il Sindaco e il Segretario di Cassano all’Ionio hanno incontrato la Felsa Cisl

StrettoWeb

“Si è tenuto in Municipio un incontro tra il Sindaco di Cassano All’Ionio, Gianpaolo Iacobini, e i tirocinanti di inclusione sociale della Felsa Cisl, accompagnati dal loro Coordinatore provinciale, Domenico Lucente che ha tenuto una ampia e dettagliata relazione sulla vertenza aperta proprio dal Coordinamento provinciale. L’incontro, al quale ha preso parte anche il Segretario generale dell’Ente, Angelo De Marco, è stato cordiale e costruttivo. I tirocinanti hanno ringraziato l’amministrazione comunale per la celerità con quale è stato concesso l’incontro. La Felsa Cisl ha chiesto al Sindaco Iacobini e al Segretario De Marco di porre la massima attenzione per arrivare alla stabilizzazione dei lavoratori precari del bacino Tis, che ormai da anni sono diventate figure indispensabili, per assicurare servizi essenziali per il buon funzionamento della macchina amministrativa”. Così in una nota il Comune di Cassano all’Ionio.

“Il Sindaco Iacobini, dal canto suo, ha assicurato che si faranno tutti gli sforzi possibili per arrivare alla stabilizzazione. Sin da subito ha dato mandato agli uffici competenti di registrare, entro la scadenza fissata per metà giugno, il Comune sibarita sulla piattaforma digitale regionale, passaggio fondamentale per poi poter, eventualmente, arrivare alla stabilizzazione

Iacobini, intanto, mentre si attende l’emanazione del nuovo decreto della Regione Calabria che conterrà le modalità e i fondi destinati alla stabilizzazione dei Tirocinanti di inclusione sociale, ha dato mandato agli uffici di provvedere anche ad un primo calcolo della spesa necessaria in vista di una eventuale stabilizzazione. Le parti hanno concordato di aggiornare i lavori ai prossimi giorni, per seguire congiuntamente l’evoluzione della situazione”.