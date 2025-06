Tiro con l’arco, Team Club Lido lascia il segno a Maida e Rovereto

StrettoWeb

Nello scorso fine settimana nel campo sportivo di Maida si è svolta una competizione sportiva di tiro con l’arco che ha visto la partecipazione della società di Catanzaro Team Club Lido, guidata per l’occasione dal mister Poerio Piterà Edoardo. A partecipare all’evento è stato parte del settore giovanile che come sempre si porta a casa medaglie importanti. A salire sul gradino più alto del podio sono state Anastasia Poerio Piterà nel compound Juniores, Fabio Ludovica nel Compound Ragazze e le matricole i piccolissimi Lizzio Letizia nell’arco Nudo Ragazze e Poerio Piterà Alessandro sempre nell’arco nudo.

L’argento va a Sgotto Sofia nell’olimpico allieve. Mentre a Rovereto c’era un raduno della nazionale giovanile, valido per la valutazione degli arcieri per le convocazioni dei quattro posti in palio per le competizioni internazionali della Youth Cup e dei mondiali Giovanili.

Alla gara ha partecipato Poerio Piterà Francesco che a fine competizione sale sul terzo gradino del podio e si porta a casa un meritatissimo bronzo. Soddisfatto dei risultati il Mister Edoardo, i nostri ragazzi anche nelle condizioni meteo estreme danno lustro alla nostra società, infatti il vento di Rovereto e il caldo di Maida non hanno impedito il raggiungimento di buoni risultati.

Ora ci concediamo un momento di pausa per consentire ad alcuni dei nostri atleti le preparazioni egli esami che sono imminenti, facendo loro un grosso in bocca al lupo.