Tifosi violenti a Rosarno: denunciati due sostenitori della Virtus per danneggiamento aggravato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Tenenza di Rosarno hanno denunciato in stato di libertà due tifosi della Virtus Rosarno, ritenuti responsabili di danneggiamento aggravato. Il provvedimento scaturisce da un’attività investigativa avviata a seguito degli episodi accaduti il 4 aprile 2025, in occasione dell’incontro di calcio tra l’A.S.D. Virtus Rosarno e la U.S. Gioiosa Jonica 1960, disputatosi presso lo stadio comunale di Rosarno. La gara, cruciale per la promozione nel campionato di Eccellenza, si è conclusa con un pareggio, risultato non gradito da parte della tifoseria locale, presente in circa 450 unità.

Al termine del match, alcuni supporter della squadra di casa hanno tentato più volte di entrare in contatto con i tifosi ospiti e con i calciatori della formazione avversaria, invadendo anche il settore a loro riservato. Solo il tempestivo intervento dei militari dell’Arma, impiegati nel servizio di ordine pubblico, ha evitato conseguenze peggiori. Grazie alla predisposizione di un cordone di sicurezza, è stato infatti possibile consentire ai giocatori della squadra ospite di raggiungere in sicurezza il pullman sociale, impedendo così qualsivoglia azione violenta ai loro danni.

Tuttavia, in un momento successivo, lo stesso mezzo è stato oggetto di atti vandalici che ne hanno provocato il danneggiamento dello specchietto retrovisore e del parabrezza.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte dei militari operanti, hanno permesso di identificare due dei presunti responsabili, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine per precedenti penali e di polizia. Nei confronti degli stessi è stata inoltre avanzata proposta di emissione di provvedimento di DASPO. Si precisa che le indagini sono tuttora in corso e che, allo stato, gli indagati devono considerarsi presunti innocenti, nel rispetto del principio di non colpevolezza.