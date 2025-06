Il TG1 “trasferisce” Taormina in provincia di Catania: scivolone geografico scatena l’ironia (e la rivalità) con Messina

StrettoWeb

Una svista che non è passata inosservata e che, anzi, ha fatto infuriare (e sorridere) migliaia di siciliani: durante un servizio del TG1 andato in onda nelle ultime ore, Taormina – la perla turistica della Sicilia orientale – è stata erroneamente geolocalizzata in provincia di Catania, anziché nella sua reale e storica collocazione nella provincia di Messina. Un errore apparentemente innocuo, ma che ha subito scatenato l’ironia pungente e qualche commento piccato sui social, alimentando la mai sopita rivalità tra le due città dello Stretto e dell’Etna.

Taormina, celebre in tutto il mondo per il suo Teatro Antico, il panorama sull’Isola Bella e il glamour internazionale, è sempre stata sotto l’amministrazione della Città Metropolitana di Messina. Tuttavia, la confusione generata dalla sua vicinanza alla provincia etnea e la maggiore esposizione mediatica di Catania hanno talvolta portato a questi inciampi – ma mai senza conseguenze emotive per i messinesi.

“Non è una questione solo di coordinate – scrive un utente su X – ma di identità e storia. Taormina è Messina, punto“. Altri ironizzano: “Prossimo passo? Spostare l’Etna a Milazzo?“.

Al di là della polemica, il caso ha riportato sotto i riflettori la tensione campanilistica che da sempre caratterizza i rapporti tra Messina e Catania, due città con anime profondamente diverse, accomunate però da una vicinanza geografica che spesso si trasforma in competizione, soprattutto sul piano dell’influenza culturale, politica e turistica.

Dal TG1, almeno per ora, nessuna rettifica ufficiale. Ma l’auspicio è che il servizio pubblico sappia, nei prossimi giorni, riconoscere l’errore e restituire a Taormina il suo corretto posto sulla mappa… e nel cuore dei messinesi.