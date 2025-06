Terzo Settore, Nesci (Fdi-Ecr): “approvato in Cdm decreto da 23,5 milioni”

StrettoWeb

Con l’approvazione del Consiglio dei Ministri, si è raggiunto un ulteriore passo significativo per il sostegno agli Enti di Terzo Settore (ETS) in Italia. “Il governo Meloni dimostra, ancora una volta, una ferma volontà di sostenere la nostra comunità, stanziando oltre 23,5 milioni di euro per il 2025. 10 milioni di euro per finanziare progetti di interesse generale, altrettanti 10 milioni per la sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI, accessibile anche agli ETS e agli enti religiosi, e 1,2 milioni di euro all’anno dal 2026 al 2028 per remunerare i soggetti autorizzati a controllare gli ETS, comprese le reti associative nazionali e i Centri di servizio per il volontariato. Queste risorse sono essenziali per promuovere stabilità e sviluppo nella comunità” rivela Denis Nesci

“Desidero esprimere un particolare riconoscimento al Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, per il suo incessante impegno e per il ruolo chiave che ha avuto nell’attuazione di queste importanti misure. Il suo lavoro rappresenta una solida garanzia per il futuro del nostro Terzo Settore, un settore che è il cuore pulsante della nostra società. Insieme, continuando su questa strada, possiamo garantire un futuro importante e dignitoso per gli ETS, promuovendo progetti che possano fare la differenza nelle vite di molti cittadini italiani. Il governo Meloni – conclude Nesci – rimane al fianco delle associazioni, dei volontari e di tutti coloro che lavorano per il bene comune”.