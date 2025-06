Terzo mandato, la Lega pronta all’emendamento per i Presidenti di Regione. Il Pd: “siamo contrari”

StrettoWeb

La Lega, secondo quanto si apprende, è pronta a presentare un emendamento per superare il limite di due mandati per i presidenti di Regione. La proposta di modifica sul terzo mandato (che se dovesse passare potrebbe rimettere in pista, tra l’altro, Luca Zaia in Veneto) dovrebbe essere depositata nelle prossime ore in Senato dove in commissione Affari costituzionali è in discussione in sede redigente un disegno di legge sui consiglieri regionali. Il Pd: “Una provocazione sul terzo mandato, siamo contrari“.