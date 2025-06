Terremoto ai Campi Flegrei: è la scossa più forte da 40 anni, paura tra Napoli e Pozzuoli

StrettoWeb

Paura tra Pozzuoli e Napoli a causa di una forte scossa di terremoto che si è verificata alle 12:47. La scossa è la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell’area flegrea uguagliando quella verificatasi la notte del 13 marzo scorso. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 4.6 ± 0.3 ed 1.6± 0.3, localizzato nel golfo di Bacoli. Il sisma si è prodotto alle 12:47 ora locale (UTC 10:47) del 30/06/2025, alla profondità di 4.9 km. Gli eventi potrebbero essere stati accompagnati da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro“, viene spiegato in una nota. “Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“. “Dalle ore locali 12:47 del 30/06/2025 (UTC 10:47 del 30/06/2025) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“, conferma l’INGV.

Scuole evacuate e crollo del costone dell’isolotto di Pennata

Tanta paura in alcune scuole dove sono in corso gli orali degli esami di maturità 2025: le attività sono state interrotte. A causa della scossa ha ceduto il costone dell’isolotto di Pennata.

Nessun danno

“La scossa di terremoto che abbiamo avvertito è stata forte, ma al momento non si segnalano danni“: è quanto ha affermato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. “L’epicentro è stato a Bacoli ma siamo nuovamente di fronte a una situazione da monitorare ora dopo ora. I nostri volontari sono già in giro per la città per controllare la situazione da vicino. A breve alcune Ztl saranno temporaneamente disattivate. Stiamo inoltre allestendo le aree di attesa previste dal nostro piano di emergenza, che saranno presidiate. Per qualsiasi esigenza o segnalazione, potete contattare la Protezione Civile al numero 081/18894400 o la Polizia Municipale al numero 081/8551891. Siamo qui, abbiamo convocato il centro comunale operativo a Monterusciello e vi informeremo su ogni sviluppo“. “La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni“, ha reso noto il Dipartimento di Protezione Civile.