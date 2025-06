Terme Vigliatore, la Giornata del Rifugiato celebrata con un torneo di calcio a 5

StrettoWeb

Sport e integrazione. E’ stato il filo conduttore del triangolare di calcio a 5 organizzato dalla cooperativa sociale Badia Grande, ente gestore del progetto SAI del Comune di Terme Vigliatore, che accoglie nuclei familiari con bambini, per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato 2025. Nella splendida cornice di piazza Mollerino, migranti e comuni cittadini si sono divertiti insieme giocando a calcio, mentre nell’area a verde le donne migranti hanno svolto attività fisica e si sono cimentate nella realizzazione delle tipiche treccine afro e nel painting face. Spazio al divertimento anche per i più piccoli con animazione e giochi.

All’evento hanno preso parte il vice sindaco di Terme Vigliatore, Domenico Genovese, gli assessori Florinda Duci e Michele Cardoville che hanno sottolineato “l’importanza di questi momenti per rafforzare la condivisione di culture diverse e far sì che l’integrazione diventi più forte e vada sempre più a crescere sul territorio comunale”. I tre rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno premiato con coppe e medaglie i partecipanti ricevendo anche, come segno di ringraziamento, delle targhe ricordo.

Il torneo di calcio a 5 è il primo di tre eventi organizzati nel territorio di Messina dalla cooperativa Badia Grande, gestore anche dei progetti SAI dei Comuni di Rodì Milici, per nuclei familiari, e di Barcellona Pozzo di Gotto, per uomini singoli e donne singole.

Ricordando la campagna lanciata dall’UNHCR #torniamoAsentire, la responsabile del progetto SAI di Terme Vigliatore, Nancy Marchetta ha sottolineato come “non possiamo essere indifferenti di fronte alle richieste di aiuto di milioni di persone nel mondo che affrontano ogni giorno la fame, la sete e l’assenza di cure mediche, mettendo a rischio la propria vita, perché costretti a fuggire dal proprio paese”.

I prossimi appuntamenti si svolgeranno martedì 1 luglio, a Rodì Milici, dove in via Libertà n. 2 alle ore 18.00, si terrà un aperitivo multietnico, e giovedì 3 luglio, all’auditorium Parco Maggiore La Rosa, a Barcellona Pozzo di Gotto, dove avrà luogo una tavola rotonda sul tema “TorniamoASentire – Costruiamo Ponti, non muri” (Papa Francesco), alla quale parteciperanno amministratori, associazioni e cittadini.