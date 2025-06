Tennistavolo, Campionati Regionali Paralimpici a Vibo Valentia: tutti i risultati e i vincitori

StrettoWeb

Si sono svolti oggi, domenica 8 giugno 2025, a Vibo Valentia, i Campionati Regionali Paralimpici. Nella classe 6-10 ha vinto Graziano Chimenti della ASD TT Nuova Luzzi; 2° classificato Mario Federico, 3° classificato Giovanni Paolo D’Acri, tutti della stessa società. Nella classe 11, vittoria di Massimo Greppi della ASD Pol. Galaxy; 2° classificato Domenico Alparone della ASD Pol. Galaxy, 3° classificato Gabriel Cusa dell’ASD Atlantide, 4° classificato Lorenzo Bagnato dell’ASD Atlantide.

Presente il Presidente Fitet Calabria, Pino Petralia, con il segretario Maurizio Leo che, a margine della manifestazione, ha parlato di “un evento che ha portato energia e valore umano”, ringraziando in modo particolare tutti i partecipanti, il presidente della società Atlantide, Gregorio Curello, per aver curato la manifestazione, e il Giudice Arbitro Francesco Basile per la conduzione.