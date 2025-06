Temple Tour Bus 2025: il viaggio tra i tesori di Agrigento riparte in grande stile

StrettoWeb

Al via anche quest’anno il Temple Tour Bus. Il servizio turistico di TUA (Trasporti Urbani Agrigento), che consente di visitare la Città dei Templi a bordo di caratteristici autobus scoperti, sarà attivo a partire dal 10 giugno. Quest’anno, in occasione di Agrigento Capitale della Cultura, ci saranno alcune importanti novità.

La prima novità è l’introduzione di una nuova fermata a Villaggio Mosè, quartiere in cui si svolgeranno diversi eventi del programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Come sempre, saranno due i percorsi offerti , linea rossa e linea blu, (la nuova fermata di Villaggio Mosè sarà inserita nella linea rossa), e prevedono diverse fermate intermedie nelle principali attrazioni turistiche di Agrigento, nella modalità hop-on/hop-off (sali e scendi). Il biglietto del Temple Tour Bus è valido anche per le linee del servizio urbano gestito dalla TUA.

L’altra novità di quest’anno è l’intermodalità del servizio turistico con Trenitalia che permetterà a turisti e visitatori di acquistare il biglietto direttamente sulla piattaforma di vendita Trenitalia, in un’unica soluzione con il viaggio in treno.

Come sempre, ulteriori informazioni sul calendario, gli orari e i percorsi del Temple Tour Bus possono essere trovate sul sito ufficiale del servizio turistico (www.templetourbusagrigento.com) e sui canali social di TUA.