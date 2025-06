“Il tartufo di Pizzo è il dolce più buono del mondo”: così Roby Facchinetti dei Pooh diventerà cittadino onorario. Pronta la cerimonia

StrettoWeb

Il Comune di Pizzo annuncia con orgoglio il conferimento della cittadinanza onoraria a Roby Facchinetti, leggenda dei Pooh e figura da sempre legata alla città calabrese. La cerimonia si terrà martedì 24 giugno 2025 alle ore 17.30 presso il Palazzo della Cultura. L’evento rappresenta un’occasione speciale per rendere omaggio a un grande artista che ha saputo emozionare intere generazioni con la sua voce, la sua musica e il suo profondo legame con il territorio.

Durante una visita a Pizzo del settembre 2023, il Maestro Facchinetti ha espresso pubblicamente il proprio apprezzamento per le eccellenze gastronomiche locali, soffermandosi in particolare sul celebre Tartufo di Pizzo, da lui definito ‘il dolce più buono del mondo’. Le sue parole, diffuse tramite i canali social e riprese da numerose testate giornalistiche, hanno avuto un ruolo significativo nella promozione dell’immagine turistica e culturale della città, contribuendo a valorizzare uno dei suoi simboli più riconosciuti.

Tornando alla cerimonia, al termine della stessa Facchinetti incontrerà i fan presenti in sala per firmare le copie del suo nuovo album, “Parsifal – L’uomo delle stelle”. Un’opportunità unica per il pubblico di vivere un momento personale e diretto con l’artista. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per celebrare insieme questo importante riconoscimento.