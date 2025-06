Tari a Messina, domani nuova seduta di Consiglio comunale

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina è stato convocato, in seduta ordinaria, domani, venerdì 27 giugno, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno: 1) Criteri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 dell’art. 24 del Regolamento Tari anno 2025”; 2) Approvazione Piano Tariffario Tari anno 2025; 3) Approvazione dell’Aggiornamento per l’anno 2024 del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge 353/2000 e s.m.i. “Legge quadro in materia di incendi boschivi” – Eventi incendiari 2024; 4) varie proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio.