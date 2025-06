Taormina, Jonathan Sferra è il nuovo vicesindaco

StrettoWeb

“In linea con gli accordi presi all’inizio del mandato, oggi avviene il passaggio della delega di vicesindaco da Antonino Lo Monaco a Jonathan Sferra, in un’ottica di gestione condivisa e partecipativa dell’amministrazione comunale. Un sentito grazie a Nino Lo Monaco per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato. Il suo contributo è stato prezioso per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti come squadra di governo. Ovviamente Lo Monaco rimane assessore con le sue molteplici deleghe che sta portando avanti egregiamente”, è quanto comunica il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Auguri di buon lavoro a Jonathan Sferra, che da 18 anni condivide il nostro percorso e i nostri ideali. Siamo certi che saprà affrontare con competenza e passione le sfide che ci attendono, continuando a lavorare per il bene della nostra città e dei suoi cittadini. Come già previsto all’inizio del mandato, possiamo anticipare che Mario Quattrocchi sarà il prossimo a ricoprire la carica di vice sindaco seguito da Alessandra Cullurà, che chiuderà il ciclo. Una scelta coerente con la nostra visione di amministrazione corale, trasparente e inclusiva”, conclude De Luca.