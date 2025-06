Al via il Taormina Film Festival 2025: programma e ospiti di tutte le serate

StrettoWeb

Presentata oggi in conferenza stampa a Taormina la 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma da oggi fino al 14 giugno 2025. Il festival è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, direttamente promosso dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con il sostegno del MiC, Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, con la direzione artistica di Tiziana Rocca.

QUI il programma completo dell’evento.

“Sono davvero orgogliosa – ha dichiarato l’Assessore per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo, Elvira Amata – di presentare la 71^ edizione del Taormina Film Festival che, anno dopo anno, contribuisce, non soltanto a rafforzare più in generale un segmento così strategico come quello del cinema, ma a rendere l’evento un appuntamento sempre più atteso dai tanti appassionati del settore e turisti, una vetrina straordinaria di promozione del nostro patrimonio culturale, paesaggistico, artistico, architettonico e turistico. Un patrimonio identitario per la nostra regione capace di coniugare magistralmente cinema, cultura e territorio. Sono certa che la programmazione di altissimo profilo artistico unita alla presenza degli innumerevoli e illustri ospiti faranno del Festival un’edizione ancora più prestigiosa e ricca di successi”.

Sergio Bonomo, Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, ha dichiarato: “Il Festival del Cinema di Taormina si veste di nuova luce per la 71^ edizione, sotto la sapiente e competente guida di Tiziana Rocca, già apprezzata, per aver diretto con successo agli inizi degli anni 2000 la prestigiosa kermesse. Torna il Concorso cinematografico, gli eventi collaterali, il campus giovani, convegni, incontri, tanti prestigiosi ospiti, insomma il Taormina Film Festival vuole spiccare il salto verso l’alto, ruolo che compete ad un evento che – secondo in Italia per storia – ha le carte in regola per tornare nell’Olimpo internazionale dei festival cinematografici. Ringrazio in particolare l’on. Elvira Amata, Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo della Regione Siciliana, per il sostegno e la convinta collaborazione, finalizzata allo sviluppo del festival e della cinematografia in Sicilia”.

Tiziana Rocca, Direttrice artistica del Festival, ha dichiarato: “È con grande orgoglio che presento questa nuova edizione del Festival a Taormina. Sono state settimane frenetiche che hanno portato a sfide inimmaginabili ma abbiamo raggiunto dei traguardi di cui vado molto fiera. Il programma è ricchissimo, tra incontri con grandissime stelle del cinema e proiezioni di film selezionati da tutto il mondo. Tra le novità di questa edizione, il ritorno della sezione del Concorso e anche del Campus Giovani, con la giuria di studenti che consegnerà il Cariddino d’Oro. A tal proposito, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a tutti, dall’Assessore Amata al Commissario Bonomo, per la fiducia accordatami, e naturalmente a tutti gli artisti che saranno presenti al Festival, dai mostri sacri del cinema, come Douglas, Scorsese e Deneuve, alla nostra Madrina e tutti i componenti della giuria internazionale”.

La madrina di questa edizione del Festival sarà Valeria Solarino, una tra le interpreti più raffinate del cinema e del teatro italiano contemporaneo. La giuria è presieduta da Da’Vine Joy Randolph, attrice premio Oscar, affiancata dalla costumista Sandy Powell, vincitrice di tre premi Oscar, Steven Gaydos, vicepresidente di Variety, e le attrici italiane Ilenia Pastorelli e Alessandra Mastronardi.

In occasione del suo 25° anniversario, il manifesto di questa edizione è dedicato proprio a uno dei film più iconici del cinema italiano contemporaneo, la pellicola di Giuseppe Tornatore, Malèna con protagonista Monica Bellucci.

Il Festival quest’anno si articolerà in tre sezioni: 10 film nel Concorso Internazionale Lungometraggi, 13 film nel Fuori Concorso e 8 film tra gli Eventi Speciali al Teatro Antico.

In programma anche un panel, mercoledì 11 giugno alle ore 12:15, dal titolo: “Le Donne, non le Dive – Identità femminili tra forza e verità“. Dopo i saluti iniziali di Sergio Bonomo, Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia e dell’Onorevole Elvira Amata, Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, Tiziana Rocca e Gianluca Pisacane modereranno l’incontro con Sarah Felberbaum, Donatella Finocchiaro, Iris Knobloch, Lucrezia Guidone, Alessandra Mastronardi, Ilenia Pastorelli, Giulia Perulli, Sandy Powell, Da’Vine Joy Randolph, Chiara Sbarigia, Valeria Solarino e Nina Zilli.

Nel quadro della sua missione di promozione culturale, la Fondazione Taormina Arte Sicilia intende valorizzare il territorio non solo attraverso l’arte e il cinema, ma anche esaltando le eccellenze enogastronomiche locali. In quest’ottica, è nata una significativa partnership con l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri FIC di Messina, il Centro di Formazione Professionale CIRS, coordinati dalla delegata provinciale Lady Chef Maria Carlotta Andreacchio che insieme alle numerose aziende che hanno omaggiato i loro prodotti, contribuirà a raccontare la ricchezza del patrimonio culinario siciliano. Un connubio tra cultura e gusto che rafforza il legame tra il Festival e il suo territorio, offrendo agli ospiti presenti un’esperienza autentica e multisensoriale.

La Fondazione Taormina Arte Sicilia ribadisce altresì con forza il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani e delle loro potenzialità. In occasione del Taormina Film Festival 2025, numerose classi liceali del territorio, che fanno parte del progetto “Ciak Scuola Film Fest”, saranno coinvolte attivamente nel programma della manifestazione, attraverso percorsi di formazione, esperienze sul campo e attività a diretto contatto con il mondo del cinema e dell’organizzazione culturale. Un’iniziativa che mira a promuovere la crescita delle competenze, a favorire l’incontro tra scuola e mondo del lavoro, e a stimolare nuove opportunità di occupazione giovanile nei settori della cultura e della creatività.

Il Gruppo FS, Main Sponsor del festival, dedica un Intercity speciale, personalizzato con i volti delle grandi donne del cinema, al Taormina Film Festival, dal titolo, “Le Donne, non le Dive”. Il treno collegherà Roma e la Sicilia dal 5 giugno fino a settembre. A bordo, gli interni dei vagoni sono decorati con ulteriori scatti delle attrici e con i colori e le grafiche del festival, creando un’esperienza immersiva per i passeggeri.

In qualità di Main Sponsor, il brand di moda statunitense GUESS rafforza il proprio legame con il mondo del cinema e della cultura, portando il suo inconfondibile stile nel cuore di uno degli eventi cinematografici più importanti in Italia.

Tutti i premi per il Festival sono realizzati in esclusiva dal maestro orafo Gerardo Sacco, con l’estro e lo stile unico che lo contraddistinguono.

La Fondazione Taormina Arte Sicilia, da sempre attenta alla promozione e alla valorizzazione del territorio dove opera, in occasione della 71ª edizione del Taormina Film Festival, organizza e promuove la seconda edizione di “Una vetrina per il cinema”. Attraverso questo concorso si vuole raccontare, con l’allestimento di vetrine, bar, ristoranti e attività commerciali in genere, ciò che il cinema ha raccontato della Sicilia e di Taormina in particolare. Le migliori vetrine saranno premiate durante una delle serate del festival dall’attrice Ester Pantano.

I media partner del Festival sono Variety, Ciak, Cinecittà News, Vanity Fair, La Sicilia, Il Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud.

Anche quest’anno è Giovanni Ventura Direttore Artistico per Wella a firmare gli hairstyle dei protagonisti che sfileranno sul red carpet, un parterre di celebrities, Premi Oscar e tantissimi volti noti del cinema italiano.

Il make-up artist Orazio Tomarchio con la sua Truccheria Cherie curerà tutti i make-up delle celebrities del festival presenti a Taormina.

Sponsor tecnico che ha curato gli arredi del 71° Taormina Film Festival, Mohd dal 1968 è una delle aziende leader in tutto il mondo nel settore arredo di lusso e design. Con sei showroom, e online su mohd.it, offre la migliore selezione del design internazionale e un esclusivo servizio di progettazione. Con un catalogo di più di 600 brand internazionali, esperienza e professionalità, Mohd segue progetti di design in tutto il mondo curandone ogni fase, dall’idea iniziale fino alla completa realizzazione.

A supportare il festival, Assovini Sicilia è l’associazione di vitivinicoltori siciliani che riunisce 101 aziende vitivinicole con l’obiettivo di promuovere il vino siciliano di qualità nel mondo. Mariangela Cambria, presidente Assovini Sicilia, ha dichiarato: “Assovini Sicilia si impegna, sin dalla sua istituzione, a definire e sviluppare le strategie per promuovere il comparto vitivinicolo siciliano in Italia e nel mondo. La partnership con la Fondazione Taormina Arte rappresenta un esempio di sinergia vincente con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza siciliana e il brand Sicilia come terra di cultura, arte, natura”.

La giuria del Campus Giovani, che assegnerà il Cariddino d’Oro, è stata formata grazie alla collaborazione con la sezione regionale ANEC Sicilia. Un ringraziamento particolare è rivolto al Presidente Regionale di ANEC Sicilia, Paolo Signorelli, al Presidente di AGIS Sicilia, Egidio Bernava, al tutor della giuria per ANEC, Francesco De Luca, e al Segretario Regionale ANEC Sicilia, Deborah Sapienza.

Nella serata conclusiva della manifestazione verranno premiate le tre parole o espressioni candidate a “parola giovanile dell’anno” dai giovani e giovanissimi studenti siciliani coinvolti. L’iniziativa, lanciata e coordinata da Massimo Arcangeli, è realizzata in collaborazione con la Rete Nazionale dei Licei Classici (RNLC) ed è stata sposata dall’Accademia della Crusca, dalla trasmissione “Striscia la Notizia” e dalle case editrici Zanichelli e Mondadori Edu.

Il Taormina Film Festival ringrazia la SAC, gestore dell’aeroporto di Catania, e Fly Service per la preziosa collaborazione.