Da Grey’s Anatomy a Hotel Costiera: Jesse Williams protagonista al Taormina Film Festival

Jesse Williams è il grande ospite del venerdì sera al Taormina Film Festival. L’attore americano, famoso per la sua presenza nel cast di “Grey’s Anatomy“, ha presentato “Hotel Costiera“, la nuova serie Original firmata Amazon Prime Video e co-prodotta da Lux Vide, nella quale indossa i panni di un ex marine protagonista di un action drama internazionale ambientato tra le scogliere e i vicoli mozzafiato della Costiera Amalfitana.

“È davvero speciale essere nei luoghi dove la storia è ambientata, – ha dichiarato Williams all’AGI – Il mio personaggio è originario della Costiera, e abbiamo girato in posti straordinari, da Napoli ad Amalfi. L’Italia non è solo lo sfondo, ma parte integrante del racconto. Volevamo che la cultura italiana fosse al centro dello storytelling. Non è solo un ambiente in cui si muovono i personaggi, ma un elemento narrativo attivo. Spero davvero che il pubblico italiano possa sentirsi rappresentato: noi siamo molto orgogliosi di aver incorporato così tanta cultura nello show“.

Presente anche una colonna sonora italiana. “Lucio Battisti sta diventando uno dei miei preferiti – ha dichiarato Williams – Abbiamo inserito tanta grande musica italiana nello show. Io ho studiato cinema all’università, e sono cresciuto ammirando i grandi registi italiani. È bellissimo poter recitare in un progetto che rende omaggio a questa eredità artistica”.

Il progetto è co-prodotto da Amazon MGM Studios e da Lux Vide, società italiana del gruppo Fremantle, e per Williams si è trattato di una collaborazione unica anche sul piano produttivo. L’attore ha elogiato in particolare l’approccio di Amazon mettendolo a paragone con le altre grandi produzioni della sua carriera: “Lavorare con loro è stato sorprendente. Hanno davvero fatto qualcosa che mi ha colpito: pur essendo una grande piattaforma globale, sembravano una piccola casa di produzione indipendente. Conoscevamo tutte le persone coinvolte, erano sul set con noi ogni giorno. Amazon Italia e il team di produzione non si sono limitati a fornire supporto logistico, ma ci ascoltavano davvero. Erano presenti, ci davano suggerimenti, si assicuravano che avessimo tutte le risorse necessarie. Ci siamo sentiti davvero supportati, valorizzati. È raro sentire questo tipo di attenzione e cura su un set internazionale”.

Williams ha spiegato quanto sia diverso il suo personaggio in “Hotel Costiera” rispetto a “Grey’s Anatomy”: “questo personaggio è completamente diverso da quelli che ho interpretato prima. È un ex militare, un uomo d’azione, molto più esperto e spericolato. Ho dovuto prepararmi in modo completamente nuovo: ho passato molto tempo con veterani delle forze speciali, studiando ogni dettaglio – come tengono le armi, come si muovono, come si vestono. Ci sono abitudini e atteggiamenti che un ex agente non perde nemmeno quando rientra nella vita civile, e volevo che il mio personaggio riflettesse tutto questo con autenticità.

Anche il modo in cui cammina, come osserva l’ambiente intorno a sé, come reagisce al pericolo. Questi sono gli aspetti che ho dovuto imparare e interiorizzare. È stato un lavoro fisico e mentale molto intenso, ma necessario per dare verità a un ruolo così complesso“.

Nel cast, al fianco di Williams, troviamo un ensemble di grande talento con nomi come Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Amanda Campana e Pierpaolo Spollon.

Hotel Costiera sarà disponibile dal 24 settembre su Prime Video in numerosi Paesi tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Spagna e Australia. Sei episodi per una storia ad alta tensione, immersa in uno dei paesaggi più iconici del mondo.