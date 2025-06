Taormina, De Luca: “la nuova stazione va collegata al centro”

StrettoWeb

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha riferito in aula consiliare, sulla nascita del tavolo tecnico permanente alla Presidenza della Regione Siciliana per ottimizzare il progetto del raddoppio della tratta ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo e la realizzazione della nuova stazione di Taormina, venendo incontro alle specifiche esigenze del territorio. “Non è pensabile che un turista che sceglie Taormina e arriva in città da ogni parte del mondo, debba uscire dall’aeroporto e fare un chilometro e mezzo a piedi, andare alla stazione e prendere il treno e arrivare a Taormina, per poi farsi un altro chilometro tra ascensori e tapis roulant, per arrivare al centro abitato. Occorre verificare la fattibilità di un collegamento diretto con il centro storico di Taormina, si sta studiando per individuare la soluzione e avere realmente una stazione connessa ala nostra cittadina”.

“In sostanza, abbiamo chiesto la revisione del progetto. Sulle opere di compensazione abbiamo detto che le esigenze dei comuni dell’area Taormina-Naxos sono differenti rispetto alle esigenze dei comuni del territorio Sant’Alessio-Capo Scaletta. Insomma, c’è da lavorare”, conclude De Luca.