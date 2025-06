Taormina, si costituisce il Circolo di Italia Viva alla presenza di Dafne Musolino

StrettoWeb

Un nuovo soggetto politico si affaccia sulla scena taorminese, con l’ambizione non solo di radicarsi sul territorio, ma di diventare un polo di attrazione per un’area moderata e riformista che va oltre i tradizionali confini di partito. Domenica 29 giugno, alle ore 10:30 presso l’Hotel Excelsior Palace, si terrà l’assemblea ufficiale di costituzione del circolo di Italia Viva di Taormina. A presiedere l’evento sarà una figura di primo piano del partito a livello nazionale e locale: il senatore messinese Dafne Musolino, Vice Presidente del Gruppo di Italia Viva al Senato e Presidente della Città Metropolitana di Messina. La sua presenza, affiancata dal Presidente provinciale Massimo Simeone e dal dirigente regionale Fabrizio Micari, testimonia l’importanza che i vertici del partito attribuiscono a questa nuova apertura nella capitale siciliana del turismo.

Ma l’elemento di maggiore interesse politico della giornata sarà la platea degli interventi, che segna una chiara apertura al dialogo con altre forze politiche. Durante la seduta pubblica, infatti, prenderanno la parola Nunzio Corvaja, segretario di Forza Italia per Taormina, Sakiko Chemi, coordinatrice locale di Fratelli d’Italia, e Peppe Manuli, membro della direzione regionale del Partito Repubblicano Italiano (PRI).

La presenza di esponenti di primo piano del centrodestra taorminese alla nascita di un circolo di Italia Viva è un segnale politico inequivocabile. L’obiettivo sembra essere quello di gettare le basi per la costruzione di un fronte “liberal-riformista” ampio, capace di dialogare e trovare punti di convergenza su temi concreti per lo sviluppo di Taormina, superando gli steccati ideologici.

L’appuntamento di domenica si preannuncia, quindi, non solo come la semplice inaugurazione di una sede di partito, ma come un vero e proprio laboratorio politico, un tentativo di aggregare forze diverse attorno a un’agenda comune. Sarà l’occasione per capire quali sinergie potranno nascere e se questo dialogo potrà evolvere in future collaborazioni nel panorama politico della città.