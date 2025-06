Taormina, Bottega: “la Sicilia deve puntare sulla destagionalizzazione”

StrettoWeb

Sono un imprenditore veneto , vengo quindi dal nord, ma ho una appassionata conoscenza della Sicilia, della sua cultura e dei suoi prodotti. Questa terra ha avuto una esplosione negli ultimi dieci anni e grazie alle produzioni locali è riuscita a sganciarsi da stereotipi che ne pregiudicavano la reputazione. Ora che la riconoscibilità è positiva ed è acclarata, c’è bisogno di un cambio di passo. La Sicilia ha tutti gli ingredienti per poter puntare su una destagionalizzazione dei flussi turistici”. Lo ha dichiarato Sandro Bottega, imprenditore del prosecco a margine del “National Award XIX – Think Green”, in corso a Taormina dal 26 al 28 Giugno 2025 che ieri ha premiato i registi Emir Kusturica e Terry Gilliam.

“La aiutano in questo senso la ricchezza dei paesaggi, l’eccellenza dei prodotti, e l’aspetto climatico. I prodotti siciliani sono il naturale volano per attirare i turisti. Non sono solo parole : noi abbiamo creduto nei prodotti siciliani : produciamo liquore al pistacchio di Sicilia, limoncino con limoni di Sicilia, limoncino con limoni dell’Etna, liquore al melograno di Sicilia, grappa dí marsala e tanti altri. Ne abbiamo sperimentato l’enorme potenziale, abbiamo creduto in questa terra”, conclude Bottega.