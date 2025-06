Taormina accoglie una delegazione istituzionale dalla Cina

StrettoWeb

“Incontro amichevole ed informale oggi a Taormina con una delegazione cinese in visita ufficiale accompagnati dal sindaco di Messina Federico Basile e dai vertici del Conservatorio musicale “Arcangelo Corelli”. La delegazione cinese ha infatti ricambiato la recente visita a Shenzhen della rappresentanza del Comune di Messina”, è quanto comunica il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Un incontro all’insegna dello scambio culturale e della cooperazione internazionale. Tra i protagonisti della visita anche Wang Tianqi, presidente onorario e fondatore dell’Associazione Vinci Cultura, che ha accompagnato i rappresentanti dell’Università di HeBei, giunti in Sicilia per rinsaldare i rapporti già avviati con il nostro territorio”, rimarca De Luca.

I membri della delegazione:

Huang Sheng – Segretario del Comitato del Partito dell’Università di HeBei

Liu Yanfang – Direttrice del Dipartimento Risorse Umane

Ding Jianghui – Direttore del Dipartimento Didattica

Ren Yuhong – Direttrice dell’Ufficio Relazioni Internazionali

Han Qichao – Preside del College di Musica

“La visita a Taormina ha rappresentato un momento simbolico di benvenuto in Sicilia e di apertura a nuove prospettive di collaborazione tra istituzioni educative, culturali e amministrative. Un’occasione preziosa per far conoscere il nostro patrimonio artistico e paesaggistico, oltre che per rafforzare i legami e spingere su nuove strategie per incentivare anche le presenze cinesi a Taormina“, conclude De Luca.