Taormina, il 29 giugno il concerto di Giolì e Assia | INFO

One-off concert date, in un luogo senza tempo. Siamo ormai a poche ore dal concerto di Giolì & Assia che domenica (29 giugno) si esibiranno al Teatro Antico di Taormina, per una serata dedicata alla Sicilia, terra da cui sono partite ma considerano sempre “casa”. Un concerto magnetico, intenso, irripetibile, sospeso tra pietre e cielo, un palco da cui guarderanno al mare ma abbracceranno il mito. Una delle uniche due date italiane (con Milano) di questa lunga estate che le vedrà correre dagli States alla Turchia, da Ibiza .

Hanno girato il mondo – dagli Stati Uniti all’Asia, passando per i grandi festival europei, Gioli & Assia in queste ore sono sul palco a New York per il grande appuntamento dell’Heritage NYC Pride – portando in scena un universo sonoro inconfondibile: siciliane, compagne di vita e di musica, sono uno dei progetti più originali e visionari della scena elettronica internazionale. Produttrici, polistrumentiste, dj e cantautrici, si sono trovate da lontano e strette da vicino, hanno costruito un linguaggio tutto loro, dove il pianoforte, le percussioni e l’handpan dialogano con beat elettronici e linee vocali sofisticate.

La loro cifra è l’indipendenza totale: scrivono, suonano, producono e registrano tutto da sole, e lo fanno attraverso la loro etichetta. Hanno raccolto centinaia di milioni di visualizzazioni con video girati in luoghi spettacolari, l’isola di Vulcano, i templi di Segesta e Selinunte, Punta Bianca, che diventano scenografie naturali per performance liquide, immersive. Palermo ricorda ancora la chiusura del primo tour mondiale di Resurrection, a dicembre scorso con un sold-out al Teatro Politeama: musica e architettura in un’unica visione poetica.

Ora Gioli & Assia scelgono il Teatro Antico, il suo orizzonte sospeso sul mare, per dare vita a un concerto che sarà anche un ritorno alle origini, un rito contemporaneo, una dichiarazione d’amore spassionato e senza mezzi termini – come sono loro – alla Sicilia, tra suono, immagine ed emozione. Una produzione CoopCulture.