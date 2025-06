Tajani a Taormina: “lavoriamo per far tornare gli italiani da Iran e Israele”

StrettoWeb

“Le nostre ambasciate stanno operando in questo momento in condizioni di grande difficoltà, voglio ringraziare veramente tutto il personale diplomatico e non diplomatico che lavora a Tel Aviv e a Teheran. Ci sono italiani da aiutare, non possiamo lasciare le nostre ambasciate“. E’ quanto ha affermato il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo ai cronisti a Taormina.

“Cerchiamo di fare tutto ciò che è possibile per garantire l’incolumità dei nostri connazionali”, rimarca il vicepremier. Tajani ha anche spiegato che si stanno organizzando charter per il rientro degli italiani da Iran e Israele.