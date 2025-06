Tajani: “Forza Italia da sempre contraria al terzo mandato, sarebbe anche per i sindaci ed è un principio scorretto”

StrettoWeb

Di terzo mandato “non ne abbiamo parlato, ma noi rimaniamo contrari, non cambiamo posizione. Siamo pronti a discutere ma la nostra posizione è di contrarietà, non è contro qualcuno“. Lo afferma il leader di Fi e vicepremier Antonio Tajani a chi gli chiede se nel corso del vertice di maggioranza di sia parlato della possibilità di estendere il terzo mandato ai governatori. “Noi siamo contrari, è la posizione che abbiamo sempre avuto. Noi siamo pronti ad ascoltare tutti. Il terzo mandato poi devi farlo anche per i sindaci e diventa una cosa troppo complicata, non si può fare alla vigilia del voto. Ma noi per principio – ha ribadito Tajani – siamo contrari al terzo mandato“. FdI e Lega possono andare avanti comunque? “Io dico sempre quello che penso io, poi quello che pensano gli altri devono dirlo agli altri – ha risposto Tajani -. Io ripeto, sono pronto a dialogare con tutti ascoltare le regioni. Gli altri devono anche ascoltare le nostre ragioni. Le incrostazioni di potentati rischiano di essere dannosi per i cittadini“.