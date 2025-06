Tajani: “29 italiani hanno lasciato l’Iran”

StrettoWeb

“Pochi minuti fa 29 connazionali hanno lasciato l’Iran dopo un lungo viaggio via terra verso l’Azerbaigian. Grazie alla nostre Ambasciate a Teheran e Baku, all’Unità di Crisi della Farnesina per lo straordinario lavoro svolto. Continuiamo a lavorare per tutelare la sicurezza degli italiani presenti nella regione, ai quali non mancherà mai tutto il nostro supporto”. Così il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.