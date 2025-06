Successo per la prima del progetto “PortAPPorta” di Regina Schrecker con “Le Muse” ed il Liceo Artistico “Preti-Frangipane”

StrettoWeb

Venerdì scorso, gremitissima la Chiesa di San Giuseppe al Corso per la prima rappresentazione teatrale con le scuole per la conclusione in Calabria del progetto di Regina Schrecker denominato “PortAPPorta”. In questo anno scolastico un importante protocollo di intesa de “Le Muse, Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria ed il Liceo Artistico “Preti – Frangipane” ha visto la creazione e la costruzione di una realizzazione teatrale è stata la prima sul territorio nazionale con la messa in scena del regista Alessandro La Noce. Il presidente Muse, professore Giuseppe Livoti, in apertura di evento ha fatto presente, come ancora vive il ricordo del 2017, anno in cui la popolare star della moda internazionale ha ricevuto il Premio Nazionale Muse regalando alla città un momento di grande confronto con una donna che è stata ed è ancora oggi simbolo pop di arte, bellezza, cultura.

Regina Schrecker e la valorizzazione dell’arte nelle scuole

Ed ancora come lo scorso anno la stessa icona della storia dell’arte e della moda avesse scelto proprio “Le Muse” per il contest per l’Italia del Sud “Regina Schrecker: students in pop art”, ovvero un concorso aperto alle scuole di primo e secondo grado che ha permesso agli alunni di caratterizzare graficamente o con oggetti di recupero delle sagome artistiche progettate dalla nota stilista facendo così un vero e proprio atto creativo condiviso.

Per il venticinquennale Muse ancora una collaborazione per un progetto nuovo che ha visto per questa inedita idea l’inserimento dei giovani del liceo artistico Preti – Frangipane guidato dall’attenta dirigente Lucia Zavettieri seguendo un protocollo di intesa che “Le Muse” hanno intrapreso con il noto Liceo già nel mese di novembre 2024. La Zavettieri ha ribadito come l’istruzione artistica è importante per la formazione delle giovani generazioni e proprio in questo anno scolastico tantissimi gli eventi ed i premi vinti, ma la presenza di una icona internazionale come Regina Schrecker fa si che il mondo locale della nostra scuola si possa proiettare nel panorama artistico e culturale nazionale.

Il teatro come strumento di riflessione dantesca e contemporanea

La Schrecker ha ricordato come “nel mese di marzo era stato inviato a Reggio Calabria, appositamente da Torino, il noto sociologo, autore e regista Alessandro La Noce che ha curato su mia indicazione un testo teatrale rivisitando le donne di Dante rielaborate con i costumi realizzati dalla stessa. Nel 700º anniversario della morte di Dante, Regina Schrecker ho disegnato e realizzato i costumi per rappresentare le tre più popolari protagoniste femminili della Divina Commedia: il loro successo – dice – ha fatto sorgere in me l’idea di portare su un palcoscenico un simposio a tre voci da rappresentare in piccoli teatri e nelle scuole per promuovere la conoscenza di temi danteschi nel contesto di un dibattito/confronto sulla condizione femminile contemporanea e su cui il Sommo Poeta ha acceso riflettori letterari fatti di compassione e di condanna delle ingiustizie”.

Dal lungo e proficuo lavoro di collaborazione con Alessandro La Noce, poliedrico ed eclettico autore e regista, è nata un’opera teatrale, “PortAPPorta”, atto unico ricco di spunti non solo culturali ma anche satirici e sorprendenti. Il tutto per concedere ad un capolavoro come la Divina Commedia la possibilità di essere ancora più attuale, attento com’è alla condizione femminile ed avere quindi una visibilità e godibilità per audiences che partendo dalle scuole comprendano tutti i cultori del mondo del teatro ed appassionati di Dante.

Riconoscimenti e coinvolgimento delle nuove generazioni

Entusiasta Don Pasqualino Catanese, vicario generale della Diocesi Reggio-Bova, il quale si è soffermato sul ruolo della chiesa e della sua formazione anche attraverso il teatro: “oggi – dice – la chiesa di San Giuseppe è piena di giovani e l’arte crea l’unione all’interno di un edifico di culto che logisticamente si trova lungo una strada che non è solamente una strada di Reggio ma, simbolicamente è accoglienza e riflessione condivisa”. Il Progetto per il Liceo in questi mesi è stato coordinato dal prof. Pietro Rossetti e dalla prof.ssa Patrizia Polimeni che ne hanno curato la realizzazione scenica e alcuni abiti su disegno ed indicazione di Regina Schrecker mentre entusiasti e bravissimi i ragazzi che sono stati scelti per recitare: Sara Pizzi – V B, Saccuzzo Mattia – V B, Raschillà Martina – V B, Casella Giorgia – IV A, Loddo Kevin – III A, Franzè Annalisa – III A, Suboch Lisa – III D, Vincenzo Verduci – I C, Bianca Saccà V A e Giorgia Ferraro come voce fuori campo. Le musiche sono state affidate a Bruno De Benedetto.

Un momento dunque di grande attenzione alle nuove generazioni che ha collegato la nota stilista al mondo della creatività per un pubblico che non ha resistito a fine serata ad applausi e standing ovation da parte di tutti i presenti. A fine serata la consegna alla stilista – tra l’altro già socia onoraria Muse – di una targa con la seguente motivazione a: Regina Schrecker Icona del tempo moderno e contemporaneo ed espressione della Cultura Artistica Internazionale Pop per aver voluto coinvolgere le nuove generazioni formate presso il Liceo Artistico “Preti – Frangipane di Reggio Calabria in un viaggio tra il mondo della creatività, della letteratura e dell’arte ricordando il Sommo Dante.

Ad Alessandro La Noce il distintivo in argento realizzato per i venticinque anni de Le Muse mentre al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Preti – Frangipane” avv. Lucia Zavettieri per avere accolto la proposta de “Le Muse” per una collaborazione attiva e fattiva dei giovani studenti del Liceo, aspiranti artisti del domani nel nome dell’icona dell’Arte Pop Regina Schrecker e nel ricordo del Sommo Dante.