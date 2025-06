Subbuteo: a 50 anni dall’ultimo reggino, il giovane Marco Averna convocato in Nazionale!

StrettoWeb

Dopo cinquant’anni dalla prima convocazione in azzurro di Daniele Lopresto, un altro giovane reggino si prepara a vestire la maglia della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo. Si tratta di Marco Averna, atleta del Subbuteo Club Reggio Calabria, che parteciperà ai prossimi Campionati Europei, in programma a Malta il 20 e 21 settembre 2025, nella categoria Under12.

La convocazione, e la conseguente partecipazione anche alla competizione individuale, è arrivata in virtù del secondo posto nel ranking mondiale FISTF, ottenuto grazie a una stagione di ottimi risultati a livello internazionale: la vittoria al Major di Frameries in Belgio, il primo posto all’International Open di Calcide in Grecia e il secondo posto al Major of Italy di Bologna, tra le competizioni più rilevanti del circuito.

Marco milita nel Subbuteo Club Reggio Calabria, società che si è messa in evidenza anche a livello di squadra conquistando, nell’ultima stagione, la promozione in Serie B di Calcio da Tavolo. La convocazione in Nazionale rappresenta un risultato significativo per l’intero movimento sportivo cittadino e regionale, a testimonianza del lavoro svolto negli ultimi anni per valorizzare le giovani promesse di questo sport.