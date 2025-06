Gli studenti del “Piria” di Rosarno in Turchia per il progetto Erasmus +

StrettoWeb

Si è conclusa con successo la missione formativa che ha visto protagonisti cinque studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno nel cuore della Turchia, dall’accogliente città di Adana fino alla cosmopolita Istanbul. L’iniziativa, parte integrante del progetto Erasmus+ “Inclusive Digital Transformation for a Green Tomorrow”, ha rappresentato un momento di crescita significativo per la delegazione calabrese. La missione, coordinata dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Mariarosaria Russo, ha visto la partecipazione degli studenti Alena Muià, Maria Rosaria Paladino, Salvatore Pratticò, Maria Condello e Davide Meliadò, accompagnati dai docenti Michele Oliva, Project Manager Erasmus+, e Giuseppe Tavernese.

Il programma ha offerto ai giovani partecipanti un’esperienza multidisciplinare che ha coniugato formazione accademica e immersione culturale. Dalla sede di Adana, gli studenti hanno esplorato le suggestive località della Cappadocia e le città storiche di Tarsus e Mersin, culminando con una visita formativa presso la prestigiosa Università di Cukurova.

Durante la settimana, i partecipanti hanno sviluppato competenze specifiche nel campo della sostenibilità ambientale attraverso presentazioni tematiche sui cambiamenti climatici, workshop sulla riduzione dei rifiuti, il risparmio idrico ed energetico e la promozione di stili di vita sostenibili. Particolare attenzione è stata dedicata ai laboratori di sostenibilità digitale, focalizzati sull’utilizzo consapevole delle tecnologie per il monitoraggio dei consumi energetici e delle emissioni di CO2. Gli studenti calabresi si sono distinti per la qualità dei loro interventi, sviluppando campagne di sensibilizzazione ambientale attraverso i social media, la produzione di contenuti video creativi e materiali divulgativi destinati ai coetanei europei. L’approccio metodologico ha combinato rigore scientifico e creatività comunicativa, elementi fondamentali per una efficace disseminazione dei contenuti ambientali.

La fase conclusiva del progetto si è svolta a Istanbul, dove la delegazione ha potuto visitare i principali siti storici della città, dalla Moschea Blu a Santa Sofia, fino al caratteristico Gran Bazar, in un itinerario che ha evidenziato il ruolo di Istanbul come ponte tra culture diverse. “Si è trattata di un’esperienza che ha preparato i nostri studenti alla dimensione europea e alla vita professionale futura”, ha dichiarato la Dirigente Mariarosaria Russo, sottolineando come i giovani partecipanti abbiano acquisito una consapevolezza tale da sentirsi “ambasciatori del futuro”.

Il Project Manager Michele Oliva ha evidenziato l’importanza di una trasformazione digitale che proceda in parallelo con il rispetto ambientale e la valorizzazione del patrimonio culturale europeo. Il progetto “Inclusive Digital Transformation for a Green Tomorrow” proseguirà il suo percorso di sviluppo a livello europeo, rafforzato dalle competenze acquisite e dalle relazioni internazionali stabilite, con l’obiettivo di costruire un modello educativo dove innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e ricchezza culturale costituiscano i pilastri di una crescita condivisa e inclusiva.