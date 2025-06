Studente di una scuola reggina protagonista del film “Spiaggia di Vetro”: ecco la presentazione in città

StrettoWeb

C’è un momento nella vita in cui i sogni dei ragazzi prendono forma, trovano una strada e si trasformano in qualcosa di reale, concreto, potente. È ciò che è accaduto a Souleyman Diakite, studente della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Montalbetti” dell’Istituto Comprensivo B. Telesio di Reggio Calabria, che giovedì 19 giugno alle ore 11 sarà protagonista di un evento speciale: la presentazione del film “Spiaggia di vetro”, che segna il suo debutto cinematografico.

L’incontro si svolgerà all’interno della scuola stessa, in un clima di emozione e orgoglio condiviso, alla presenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Marisa Maisano, che ha voluto fortemente valorizzare questo traguardo, riconoscendo in Souleyman non solo un talento artistico, ma anche un esempio di impegno, disciplina e determinazione per tutti gli studenti dell’istituto.

A raccontare il progetto del film saranno anche Michele Geria, produttore indipendente della Baobei Film, e Paco Richichi, casting director del progetto, che ha avuto un ruolo fondamentale nello scoprire e accompagnare Souleyman nel suo primo grande ruolo. Il regista Will Geiger, noto per il suo sguardo sensibile e la capacità di dirigere storie umane e universali, ha voluto Souleyman nel cast per la sua autenticità, la sua forza espressiva e la luce che riesce a portare sullo schermo.

“Spiaggia di vetro” è un film che parla di confini, speranze e nuove possibilità. Una storia che attraversa temi profondi come l’identità, l’integrazione, la solitudine e la bellezza inattesa dell’incontro. Ambientato in una dimensione che unisce realismo e poesia, il film rappresenta anche un piccolo viaggio nella Calabria contemporanea, in uno spazio in cui il cinema si fa voce dei territori.

Dopo questa presentazione “in famiglia”, il film volerà in anteprima speciale all’Ischia Film Festival il prossimo 28 giugno, uno dei festival italiani più attenti al rapporto tra cinema e paesaggio, e approderà nelle sale cinematografiche di tutta Italia dal 1° luglio. Vi sarà un’anteprima speciale anche a Reggio Calabria il 3 luglio al Cine Teatro Odeon, alla presenza del regista Will Geiger e parte del cast.

L’appuntamento del 19 giugno sarà quindi non solo la celebrazione di un film, ma un vero e proprio rito di passaggio per un giovane ragazzo che ha avuto il coraggio di sognare e di farsi trovare pronto. Una festa per la scuola, per la città e per chi crede che il cinema possa ancora essere uno strumento di scoperta, crescita e trasformazione.