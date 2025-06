Strada da Rosarno a Nicotera, i cartelli divelti e lo squallore: lettera aperta a Falcomatà, “ci siamo assuefatti al degrado”

StrettoWeb

“Signor Sindaco, La prego di scusarci se, sommessamente, si sottopone alla Sua attenzione le condizioni molto molto molto precarie della “strada” provinciale che da Rosarno, passando per Contrada Sovereto (Comune di Candidoni), porta a Nicotera. Questa importante via di comunicazione da anni, molti anni, nel percorso ricadente nel territorio della Città Metropolitana, quasi dappertutto, con accentuazione all’uscita dell’abitato di Rosarno – per chilometri – ed in Contrada Sovereto, si trova in uno stato preoccupate fino a costituire Grave Pericolo per i Cittadini che, per vari motivi, la percorrono”. Comincia così la lettera aperta del portavoce di “Opposizione Civica”, Enzo Comerci, in merito alla strada che da Rosarno porta a Nicotera.

“L’arteria viaria intensamente utilizzata in quanto collega la Città Metropolitana e la Sicilia con il Sud Vibonese e la Costa degli Dei per via dello Svincolo Autostradale di Rosarno, della Stazione Ferroviaria e la Strada di grande Comunicazione Jonio – Tirreno. Di rado vengono fatti degli interventi “palliativi”, con qualche pochino di asfalto per tamponare – a mosca ceca – qualche buca che non risolvono il problema. Forse abbiamo perso il buonsenso, il senso di responsabilità, il senso del dovere”.

“Ci siamo assuefatti al Degrado! Signor Sindaco, se trova un po’ di tempo, faccia un sopralluogo e vedrà lo squallore e lo stato di abbandono in cui versa il manto stradale ed anche la datata segnaletica che, certamente, non è un belvedere per nessuno e, sicuramente, un cattivo biglietto da visita per i tanti turisti che ci onorano della loro presenza. Fiduciosi si Porgono Riverenti Saluti. P.S. il segnale stradale riportato nella foto allegata è in queste condizioni da diversi anni”.