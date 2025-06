Da Piazza De Nava al Waterfront, lo stato impietoso delle fontane di Reggio Calabria: “che figura faremo con i turisti?”

StrettoWeb

Nuova segnalazione di Giovanni Di Bella, presidente dell’associazione Archi Club. “La perplessità sull’indifferenza totale nei confronti di piazza De Nava è quasi surreale, il Museo cerca di attirare turisti e famiglie e la prima domenica di ogni mese rende l’ingresso libero ma l’amministrazione non si prende cura di opere terminate da pochi mesi proprio davanti al MArRC. A Reggio Calabria a quanto pare non abbiamo molta fortuna con le fontane che sempre più numerose versano in stato di abbandono e vengono spente pensando di risolvere il problema”.

Di Bella prosegue dicendo che nelle ultime settimane ha avuto modo di appurare che il comune ha stanziato 400 mila euro per alcune fontane, “fra le fontane c’è anche quella del waterfront segnalata più volte. È possibile che la manutenzione programmata va a singhiozzo e poi si devono stanziare cifre importanti per quella straordinaria? Come possiamo ben vedere nelle vasche di piazza De Nava si intravedono la prime forme di vita, sintomo di una totale assenza di manutenzione da mesi. Che figura faremo con i turisti con l’estate alle porte e con una città in gran ritardo per le manutenzioni essenziali?” Di Bella conferma la propria disponibilità a supportare l’amministrazione nelle manutenzioni, “ma a quanto pare le associazioni non sono considerate, molto meglio lasciare le cose come sono cioè abbandonate. Vi allego le foto, che si commentano da sole, della fontana del tempietto, quella di piazza De Nava e quella del waterfront a voi le conclusioni”.