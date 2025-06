SSD UniMe ferma la capolista Valverde 2-2 ma perde i Playoff

StrettoWeb

Non basta la migliore prestazione stagionale alla SSD UniMe per superare la capolista Valverde Hockey 2018, imbattuta protagonista del Girone siciliano del Campionato di Serie B di hockey prato. Sul sintetico polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, i messinesi scendono in campo con la consapevolezza di affrontare una sfida decisiva e, dunque, con l’obbligo di centrare la vittoria per conquistare l’accesso alla finale play-off di Grantorto (Padova), in programma il prossimo 15 giugno.

Il Valverde, già con qualificazione in tasca da alcune giornate, scende in campo con il giusto atteggiamento: spirito battagliero, com’è gusto che sia, e senza fare sconti a nessuno. Eppure, gli universitari riescono a giocare un ottimo hockey: intensità, tecnica, cuore, tutte le carte necessarie per superare uno scoglio cosi grande. I grigio-azzurri riescono anche a passare per due volte in vantaggio, prima con la rete di Khalil, poi con quella di Soraci. Ma la squadra etnea riesce a rispondere prontamente e, grazie alla doppietta dell’argentino Gazzara, riacciuffa i padroni di casa e riporta il risultato in equilibrio.

E sarà proprio la squadra etnea a sfiorare il controsorpasso: nel concitato finale di gara, con gli universitari sbilanciati in attacco alla ricerca del gol qualificazione, il Valverde va vicinissimo al colpo del KO ancora con Gazzara. Tuttavia, la vera, incredibile occasione capita ai padroni di casa: a due minuti dal termine, prima Rinaldi colpisce il palo, poi Visalli, sulla ribattuta e con la porta spalancata, manda clamorosamente fuori, mancando quello che, probabilmente, sarebbe stato il gol dei play-off.

Il campionato degli universitari, quindi, si chiude con un pari di “peso” che addolcisce l’amarezza ed i rimpianti per la truppa allenata da Coach Spignolo, sul cui cammino pesano soprattutto i punti persi nella sconfitta casalinga contro la GS Raccomandata Giardini. Il pareggio con Valverde esclude i messinesi da ogni possibilità di accesso ai playoff per la Serie A2, regala invece la qualificazione alla post season agli abruzzesi dell’AZ Team Avezzano.

“Dispiace per i ragazzi, oggi hanno davvero dato tutto – così un amareggiato Giacomo Spignolo, Direttore Tecnico del team hockey universitario – Se avessimo giocato l’intera stagione con questa intensità, chissà come sarebbe andata. Sapevamo che l’obiettivo era difficile e proprio per questo avevamo già dato la nostra disponibilità a partecipare, nelle stesse date dei play-off, a un Torneo Internazionale a Malta. Saremo presenti al completo, anche con la nostra squadra Under 16, per confrontarci con squadre inglesi e maltesi e chiudere in bellezza questa lunga stagione.”

La rosa SSD UniMe stagione 2024-2025 Francesco Raffa, Luca Provenzale, Suresh Yadew, Andrea Siracusa, Davide Visalli, Gerardo Ragonese, Francesco Donato, Cristian La Maestra, Antonio Soraci, Michele Malluzzo, Kayman Khalil, Alberto Rinaldi, Daniele Intersimone, Federico Cardella, Daniele Romano, Salvo Auditore, Piero Lo Presti, Cristian Visalli, Gabriele Raffa, Gabriele Surace, Giacomo Manganaro, Francesco Barone, Davide Arena. Allenatore: Antonio Spignolo