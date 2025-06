SSD UniMe alla “Malta European Hockey 2025”

StrettoWeb

Sta per volgere al termine la stagione sportiva del team hockey della SSD UniMe che, come ultimo impegno, vola a Malta per il blasonato torneo internazionale “Malta European Hockey 2025”, manifestazione che vedrà il team universitario coinvolto con le squadre Senior ed Under 16. “Avevamo lasciato in standby l’invito ricevuto dalla Federazione maltese in virtù del fatto che eravamo in corsa per la possibile qualificazione per la finale play-off della nostra prima squadra – così Giacomo Spignolo, Direttore Tecnico del settore hockey della SSD Unime – Venuta meno la qualificazione, abbiamo sciolto la riserva e, grazie anche all’accettazione della Federazione maltese, siamo riusciti ad iscriverci a questo bellissimo torneo sia con la prima squadra che con quella under 16”.

Saranno tanti, quindi, gli atleti universitari che partiranno alla volta di Malta per confrontarsi, tra sabato 14 e domenica 15, con squadre di ottimo livello, come i due team maltesi Qormy HC (fresco di promozione in League 2 di Coppa Europa), lo Zurrieg Wolves (che ha conteso fino all’ultimo la vittoria del massimo campionato maltese allo stesso Qormy) ed il club inglese del London College University HC.

“Saranno sicuramente tre match difficili – prosegue Spignolo – ma che andremo ad affrontare senza timori. Impegni altrettanto difficili anche per la nostra Under 16, che si misurerà con realtà di buon livello ed affronterà esperienze importanti per la crescita di tutto il gruppo in un contesto del tutto nuovo”.

Per il team universitario sarà, quindi, un’ultima parte di stagione davvero importante, che fornirà indicazioni e linee guida utili per il progetto sportivo della prossima stagione.

Questo il Roster tra prima squadra, under 16 e staff tecnico che sarà presente a Malta: Giacomo Manganaro, Andrea Siracusa, Luca Provenzale, Daniele Romano, Davide Visalli, Daniele Intersimone, Gerardo Ragonese, Cristian La Maestra, Antonio Soraci, Khayman Khalil, Michele Malluzzo, Cucinotta Piergiorgio, Calogero Damiano, Ruggeri Massimiliano, Surace Gabriele, Mattia Spignolo.

Staff: Antonio Spignolo – Giacomo Spignolo – Pinizzotto Giuseppe – Soraci Nathial – Francesco Manganaro

Programma :

Sabato 14.06.2025

ore 17,30 Under 16: HC Marsakala – SSD Unime

ore 18,30 Senior: Zurrieq Wolves – SSD Unime

ore 20,00 Senior: University College London HC – SSD Unime

Domenica 15.06.2025

ore 16,30 Under 16: Qormy HC – SSD Unime

ore 17,30 Senior: Qormy HC – SSD Unime