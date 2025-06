Sporting Polistena, ufficiale un altro nuovo arrivo

StrettoWeb

“L’A.S.D. Sporting Polistena è lieta di annunciare l’ingaggio di Ferdinando Guerrisi in vista della stagione sportiva 2025/2026. Giovane talento nato nel 2002, Guerrisi vanta un percorso calcistico di rilievo: cresciuto nei settori giovanili di Catanzaro e nell’Under 17 del Sassuolo, ha poi maturato esperienza in Serie D con Cittanovese e Roccella, per poi proseguire il proprio cammino in Promozione con la Gioiese e in Eccellenza con Soriano e Brancaleone. Esterno offensivo dotato di spiccate qualità tecniche e notevole rapidità, Guerrisi rappresenta un elemento di grande valore, in linea con il progetto societario orientato alla costruzione di una rosa competitiva, fondata su profili affidabili, motivati e funzionali alla visione tecnica della società”.

Il direttore sportivo, Vincenzo Ciccia, ha così commentato l’acquisizione: “Siamo particolarmente soddisfatti di aver inserito nel nostro organico un giocatore dalle comprovate qualità tecniche e caratteriali. Nonostante la giovane età, la sua esperienza e la determinazione a migliorarsi lo rendono un elemento prezioso per il nostro gruppo”. A Ferdinando va il più cordiale benvenuto da parte di tutta la famiglia rossoverde, con l’auspicio di una stagione ricca di soddisfazioni e successi.