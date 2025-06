Sporting Polistena: rinnovo per Gabriele Bruzzese

StrettoWeb

“La A.S.D. Sporting Polistena è lieta di comunicare la conferma del difensore centrale Gabriele Bruzzese per la stagione agonistica 2025/2026”. Classe 1995, polistenese autentico, Gabriele Bruzzese rappresenta non solo un punto fondamentale nel progetto tecnico-tattico rossoverde per la nuova stagione, ma anche un simbolo di attaccamento, passione e appartenenza. Cresciuto calcisticamente nel Nuovo Polistena, ha saputo farsi apprezzare negli anni per il suo spirito combattivo, la serietà professionale e una visione di gioco che unisce dinamicità e intelligenza tattica.

Dopo le esperienze maturate con continuità e valore al Real Cittanova, Bruzzese ha fatto ritorno a casa con la determinazione di chi conosce bene il significato di indossare questa maglia, (divenendo uno degli artefici della vittoria del campionato di 1^ categoria nella passata stagione). Essere di Polistena non è solo una provenienza anagrafica, ma un’identità profonda, fatta di senso del dovere, attaccamento ai colori e orgoglio di rappresentare la propria comunità.

La società sottolinea con entusiasmo la centralità del giocatore nel progetto tecnico per la nuova stagione: “la conferma di Gabriele è un tassello fondamentale. Rappresenta al meglio il nostro intento di costruire una squadra che sappia unire qualità tecnica e cuore territoriale. Un figlio di Polistena, per un Polistena autentico e coerente con i propri valori”.