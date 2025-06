La voce di Spongebob e Barney di HIMYM: Claudio Moneta al Messinacon 2025

StrettoWeb

Continuano le sorprese in casa Messinacon. Dopo l’annuncio della presenza di Danilo Bertazzi nella giornata di venerdì 5 settembre, che ha già suscitato grande gioia nei fan della manifestazione, oggi tocca ad un nuovo volto, o meglio “voce”, di una intera generazione di ragazzi: il secondo ospite “big” di Messinacon 2025 sarà Claudio Moneta, conosciuto per essere il doppiatore di due personaggi iconici nel mondo delle serie TV, ovvero Spongebob e Barney Stinson (della serie “How I met your mother”).

“Come già detto, questa edizione sarà incentrata sul mondo audiovisivo, vecchio e nuovo, e non potevamo non includere il mondo del doppiaggio all’interno dell’evento” – spiega Giuseppe Mulfari, Presidente di StrettoCrea, l’organizzazione culturale che da più di 10 anni organizza la fiera. “La scelta di Claudio Moneta, come quella per Bertazzi, sta nel loro essere un simbolo generazionale: moltissimi ragazzi e ragazze sono cresciuti con vari volti e voci della TV o dei film, è questo è il modo in cui vogliamo omaggiarli“, conclude Mulfari.

Per la prima volta nella storia dell’evento, Messinacon si svolgerà a Villa Dante dal 5 al 7 settembre. I biglietti sono disponibili su postoriservato.it e nei Messinacon Point di Messina e Reggio Calabria (trovate la lista sulla pagina Instagram @messinacon).