Spalletti dimentica l’Italia e torna subito in panchina? Pronta l’offerta monstre

In attesa che l’Italia scelga quello che sarà il suo nuovo CT, Luciano Spalletti potrebbe già tornare in panchina. La delusione per la fine anticipata della sua avventura in azzurro potrebbe essere smaltita molto presto con una cura a base di… milioni. E parecchi. Il tecnico di Certaldo è stato messo nel mirino dall’Al-Nassr, ricco club dell’Arabia Saudita che ha Cristiano Ronaldo nel proprio roster. Attualmente, la squadra è allenata da Stefano Pioli che però sta lavorando per liberarsi e accettare l’offerta della Fiorentina: entro luglio dovrebbe essere tutto fatto.

L’ex tecnico del Milan guadagna circa 12 milioni di stipendio annuali, bonus compresi, 3 volte tanto rispetto a quanto guadagnava a Milano. Secondo i rumor, Spalletti potrebbe firmare un contratto ancora più alto, il massimo compenso guadagnato in carriera, la classica offerta impossibile da rifiutare. Un buon modo per lasciarsi alle spalle la delusione dell’esperienza azzurra, un po’ come ha fatto Simone Inzaghi dopo la finale di Champions League con l’Inter.