“Sotto il Tuo Balcone”: al via il mini tour tra i Palazzi del centro storico di Messina

Prenderà il via alle ore 17.30 di domenica 8 giugno il mini tour nel quale i balconi del centro storico di Messina si animeranno con le performance e le serenate interpretati da noti attori e musici del panorama messinese. Appuntamento alle 17 sotto il balcone del Palazzo Marullo di Condojanni, in via Cavalieri della Stella, per poi proseguire, secondo un calendario cadenzato, verso Palazzo Weigert in via Argentieri, Palazzo Magauda in piazzetta Catalani, Palazzo dello Zodiaco in piazza Immacolata di Marmo, la sala Consiglio di Palazzo dei Leoni, per poi concludersi sotto la Scalinata del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina.

“Sotto il Tuo Balcone”, ideato dall’Amministrazione comunale – Assessorato alle Politiche Culturali, d’intesa con il Sindaco Federico Basile, in collaborazione con l’Università e l’Ente Teatro Vittorio Emanuele, proporrà la rappresentazione scenica di famosi monologhi teatrali e discorsi di noti personaggi storici, utilizzando la scenografia naturale dei balconi più belli del centro storico di Messina.

Gli edifici del centro storico cittadino, caratterizzati dallo stile eclettico e tardo liberty, utilizzato da celebri architetti e progettisti per la ricostruzione di Messina post-terremoto, offriranno ad un pubblico eterogeneo l’occasione di “respirare” atmosfere immersive composte da forme teatrali, architetture e suggestioni, grazie alle compagnie teatrali e ai loro giovani allievi, che avranno l’occasione per mettere in luce il loro talento e la presenza scenica.

IL PROGRAMMA

Performance

1. Palazzo Marullo di Condojanni – 17.30

Monologo finale de “IL GRANDE DITTATORE” di Charlie Chaplin

Interprete: Gianfranco Quero.

2. Palazzo Weigert – 18.00

STEVE JOBS, “Discorso alla consegna delle lauree all’Università di Stanford”

Interprete Beatrice Guerrera, Il Teatro dei 3 Mestieri

3. Palazzo Weigert – 18.10

ROMEO e GIULIETTA – “Scena del balcone”, di William Shakespeare.

Interpreti: Gioele Bagalà e Roberta Sciarrone, Ass. Cult. Officine Dagoruk.

4. Palazzo Weigert – 18.20

AMLETO, “Essere o non essere”, di William Shakespeare

Interprete Daniele Gonciaruk

5. Palazzo Magauda – 18.40

MIRANDOLINA, da “La Locandiera” di C. Goldoni

Interprete Mariapia Rizzo, Teatro dei Naviganti.

6. Palazzo dello Zodiaco – 19.00

Monologo di LORA, tratto dalla novella “Sgombero” di L. Pirandello

Interprete: Margherita Smedile

7. Palazzo dello Zodiaco – 19.10

SERENATE SOTTO IL BALCONE

con Tobia Rinaldo, Nino Merrino, Orazio Grasso, Massimiliano Rinaldo, Santino Merrino, Carmelo Trimarchi, Rosario Altadonna, Maria Luisa Triglia, Maria Concetta Grasso, Isabella Bonasera

8. Palazzo dei Leoni – Sala Consiliare (1° turno 19.40, 2° turno 20.10)

DIALOGO TRA GALANTUOMO E MONDO, tratto dall’Operetta Morale di G. Leopardi

Interpreti: Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi, Compagnia Carullo-Minasi

U CUMMATTIMENTU DI ORLANDU E RINARDU di Nino Martoglio

Interprete Alessio Pettinato, Compagnia Nutrimenti Terrestri

I CONSIGLI DI DON CHISCHIOTTE, da “Don Chischiotte della Mancia”, di Miguel De Cervantes

Interprete: Filippo Faillaci

CYRANO DE BERGERAC, “No grazie!”, dall’omonimo romanzo di Edmond Rostand

con Luca Fiorino e agli allievi di Astra – Laboratorio Permanente per Attori

Antonino Caminiti, Roberta Cartella, Giorgia Cortese, Rossella Giorgianni, Claudio Iannello, Cristina Liaci,

Marina Nicoletti, Miriana Postiglione

9. Università – Scalinata del Rettorato – 21.00

MARCANTONIO ai Romani per la morte di Cesare, tratto da “Giulio Cesare” di William Shakespeare.

Interprete Ernesto Marcianò, Il Clan degli Attori – Clan off Teatro.

MEDEA, discorso alle donne Corinzie, tratto dall’omonima tragedia di Euripide.

Interprete Elisabeth Fazio, Liceo Classico “Maurolico”.