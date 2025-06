Sosta vietata sul tratto della fiumara Santa Trada, l’ordinanza fa discutere. FdI di Villa: “siamo perplessi”

StrettoWeb

“Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia esprime forte perplessità sulla recente ordinanza sindacale che vieta la sosta sul tratto della fiumara Santa Trada, ma lo fa — a quanto si legge — con una carente istruttoria tecnico-amministrativa, a nostro parere e con motivazioni che appaiono estranee alla natura dell’area – ricca di vincoli – oggetto del provvedimento. L’ordinanza, definita “balneare”, non sembra essere collegata né all’area di cantiere attualmente operativa nel tratto interessato, né a concrete esigenze di sicurezza idraulica o tutela ambientale. Tantomeno sembra prendersi cura dei bagnanti”. Comincia così la nota del circolo sull’ordinanza di sosta vietata sulla fiumara Santa Trada.

“Le motivazioni dichiarate rimandano genericamente alla “cura dell’arenile”, alla “sosta selvaggia” e alla “fruizione pacifica dei beni pubblici”, ma non fanno mai riferimento alla presenza dei mezzi di cantiere o alla necessità di limitare l’accesso in un’area operativa. Sorprende inoltre la totale assenza di un parere del neo Comandante della Polizia Locale, malgrado si tratti di un provvedimento che incide su viabilità, sosta e circolazione stradale. Né si fa menzione di atti tecnici a supporto, come relazioni dell’Ufficio Demanio o della Regione Calabria, a cui è intestata la competenza sul demanio fluviale”.

“Così è difficile non notare una certa incoerenza: da una parte si richiama un Regio Decreto e varie normative, dall’altra si omette ogni supporto tecnico, come se la Polizia Locale fosse estranea rispetto ad un provvedimento che riguarda la sosta, la viabilità ed il traffico”. Tutto ciò nel mentre gli agenti della polizia locale elevano delle infrazioni ai sensi del codice della navigazione e dell’ordinanza sindacale che, a nostro parere, è impropria e non di competenza del capo dell’Amministrazione Comunale”.

“Il nostro partito ritiene che ogni azione amministrativa debba fondarsi su trasparenza, motivazione e competenza, soprattutto quando si incide sulla vita quotidiana di residenti e non. In assenza di queste condizioni, un’ordinanza rischia di trasformarsi in un atto di facciata, o peggio, in uno strumento discrezionale privo di basi normative certe. Fratelli d’Italia chiede all’amministrazione comunale e non mancherà di informare il Prefetto, che chiarisca se l’ordinanza sia stata adottata con il supporto degli uffici tecnici competenti e se intende valutare il ritiro o la modifica del provvedimento”.

“La sicurezza e la legalità non si garantiscono con provvedimenti poco chiari, ma con procedure corrette e rispetto delle competenze. Anche in questo, si misura la serietà di un’amministrazione. Il circolo si riserva infine di richiedere accesso formale agli atti per valutare ogni profilo di legittimità e trasparenza” si chiude la nota.