Il Siracusa non sbaglia un colpo: 0-2 all’Ospitaletto, è in finale Poule Scudetto

Il Siracusa non sbaglia un colpo. Dopo aver chiuso la regular season di Serie D al primo posto nel girone, al termine di una lunga e combattuta battaglia calcistica con la Reggina, conclusa con una meritata promozione in Serie C ottenuta sul campo, i leoni siciliani si sono tuffati nella Poule Scudetto di Serie D, il torneo di fine stagione fra tutte le vincenti dei 9 gironi che serve a decretare la migliore squadra della competizione.

Un cammino fruttuoso quello del Siracusa che, nel pomeriggio odierno, ha raggiunto la finale. Doppio successo in semifinale per i siculi che hanno battuto 3-2 in casa e 0-2 in trasferta l’Ospitaletto. Un successo, quello odierno, firmato dal solito Maggio (già decisivo all’andata) al 19′ e da Sarao al 94′. In finale il Siracusa se la vedrà con il Livorno che ha battuto Bra 2-1 / 4-1.