Sikelia Cup di Calcio, la Nazionale siciliana batte la Costa d’Avorio per 5-1: a segno anche l’ex Reggina Curiale

È andata in scena sabato 14 giugno allo Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta la seconda edizione della Sikelia Cup. In campo la Sicilia F.A. contro la Costa d’Avorio LFP: i giallorossi allenati dal c.t. Giovanni Marchese hanno avuto la meglio sulla selezione guidata da François Zahoui. Il risultato finale del match è stato di 5-1. Dopo il successo della prima edizione disputata contro la Corsica, la Nazionale siciliana conquista dunque anche questa volta il trofeo, che si inserisce nel calendario degli appuntamenti extra-FIFA. Una vittoria che suggella il lavoro portato avanti dalla dirigenza, dallo staff tecnico, medico e logistico, nonché dagli atleti selezionati per questo appuntamento dal c.t. Giovanni Marchese.

La partita

Dopo un avvio equilibrato, a sbloccare il risultato al 12’ in favore della Sicilia F.A. è il capitano Curiale, che si conferma capocannoniere della Nazionale a quota quattro gol, segnati in ciascuna delle gare disputate finora nell’Isola. La Costa d’Avorio LFP cerca di riportare il punteggio sulla parità con le intuizioni di Dos Santos, sempre chiuso dagli interventi di Dolenti, mentre dall’altra parte ad andare a caccia del raddoppio è Bonfiglio. Un raddoppio arrivato al 32’ su un’azione personale di Zerbo. Il tris viene firmato pochi minuti dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo da Maltese.

Il primo tempo si chiude sul 3-0, ma al rientro in campo i giallorossi vanno subito nuovamente in rete con Correnti. Al 52’ gli ospiti accorciano le distanze con una conclusione di Belliard, ma non basta a mettere in discussione il risultato finale, perché a un quarto d’ora dalla fine il direttore di gara assegna ai siciliani un calcio di rigore per un fallo su Montaperto, che viene realizzato da Saraniti, entrambi subentrati nella ripresa.

Il tabellino

Sicilia F.A.: Dolenti; Marino, Maltese, Licata; Franchina, Palermo, Garufi, Correnti; Bonfiglio; Zerbo, Curiale. A disposizione: Scuffia, Di Salvo, Ferrante, Pantano, Tumminelli, Puglisi, Abbate, Montaperto, Vitale, Saraniti, Retucci. Commissario tecnico Giovanni Marchese

Costa d’Avorio LFP: Fatahine, Bouable E., Bouable S., Kouame, Abou, Belliard, Boli, Mahitani, Dos Santos Semedo, Dembelè, Ouattara. A disposizione: Hie Elisee, Kipre, Degamma, Ahizan, Thelcide. Allenatore Francois Zahoui

Marcatori: 12’ Curiale (S), 32’ Zerbo (S), 37’ Maltese (S), 46’ Correnti (S), 52’ Belliard (CA); 75’ rig. Saraniti (S)