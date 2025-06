“Sicily Fud Eat Street”, grandi ospiti a Capri Leone (Messina) tra cibo e musica: Tiromancino, Mauro Repetto (883) e Gaia

StrettoWeb

Rocca di Capri Leone si prepara a vivere tre serate straordinarie all’insegna dei sapori autentici della Sicilia e della grande musica. L’1, 2 e 3 agosto 2025, in Piazza Gepy Faranda, torna “Sicily Fud Eat Street”, l’evento che esalta le eccellenze enogastronomiche dell’isola più gustosa del mondo. Protagonista assoluta sarà la cucina siciliana, reinterpretata in chiave street food gourmet: piatti a km 0, preparati con materie prime di altissima qualità, frutto del lavoro di produttori e artigiani del gusto che raccontano, attraverso i loro piatti, la tradizione e l’innovazione della nostra terra.

Accanto al gusto, l’anima musicale della manifestazione vedrà salire sul palco tre artisti d’eccezione:

Tiromancino l’1 agosto,

Mauro Repetto (883) il 2 agosto

Gaia, direttamente dal palco di Sanremo, il 3 agosto.

I concerti, rigorosamente sotto le stelle, saranno affiancati da talk appassionanti dedicati alla cultura, alla valorizzazione del territorio e all’enogastronomia siciliana, offrendo uno spazio di riflessione e condivisione. L’apertura degli stand gastronomici è prevista ogni sera dalle 19:00 alle 24:00, per vivere un’esperienza immersiva tra gusto e tradizione.

“Sicily Fud Eat Street è per noi un’occasione straordinaria per raccontare e promuovere le eccellenze del nostro territorio – afferma il Sindaco Bernardette Grasso – Cultura, tradizione, musica e sapori si fondono in un evento che valorizza non solo i prodotti, ma soprattutto le persone e le storie che ci sono dietro. Proprio per questo gli operatori enogastronomici sono stati scelti e selezionati da noi. Siamo altresì orgogliosi di poter ospitare artisti di primo piano come Tiromancino, Mauro Repetto 883 e Gaia: nomi che daranno ulteriore prestigio a un programma già ricco e coinvolgente. Invitiamo cittadini, visitatori e turisti a vivere con noi tre serate indimenticabili nella nostra amata Rocca di Capri Leone. Saranno i nostri graditi ospiti”.

Il Comune di Capri Leone rinnova così il suo impegno nella promozione del territorio, trasformando l’estate in un viaggio tra identità, qualità e bellezza.