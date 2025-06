Sicilia, scoperto il primo nido di tartaruga marina: evento raro sulla costa nord-occidentale

StrettoWeb

Dopo diversi giorni di monitoraggio quotidiano effettuato con l’ausilio di un drone, è stata accertata oggi – 25 giugno 2025 – la presenza del primo nido di tartaruga marina (Caretta caretta) nel territorio del Comune di Capaci, sulla costa nord-occidentale della Sicilia. Si tratta di un evento di straordinaria importanza per l’intero ecosistema costiero: il primo nido registrato in questa porzione di litorale per la stagione in corso e, storicamente, uno dei rarissimi casi documentati nell’area. Lo scorso anno, il primo avvistamento era avvenuto il 19 giugno a Mondello, segno di un trend in aumento.

Questo importante risultato arriva dopo anni di educazione ambientale, campagne di sensibilizzazione e attività di monitoraggio condotte da enti locali, volontari e numerose realtà del territorio. In particolare, si segnala il fondamentale contributo dell’associazione Liberambiente, impegnata da tempo nella tutela della biodiversità e nella salvaguardia delle specie marine.

Negli ultimi anni, anche grazie alla crescente consapevolezza della cittadinanza e alla collaborazione tra istituzioni e associazioni, il numero di nidi individuati lungo la costa settentrionale dell’isola è aumentato in maniera significativa: nel solo 2024 erano stati 15 i nidi registrati nella costa nord-occidentale, mentre quest’anno in tutta la Sicilia si è già superata la soglia dei 60 nidi confermati.

Il fenomeno, pur rappresentando un successo in termini di conservazione e tutela della fauna marina, è al tempo stesso indicativo dei mutamenti in atto negli ecosistemi marini, probabilmente legati all’innalzamento delle temperature marine e agli effetti del cambiamento climatico.

Il ritrovamento del nido a Capaci costituisce non solo un segnale biologico rilevante, ma anche un’opportunità per rafforzare l’impegno collettivo nella protezione delle coste, nella riduzione dell’impatto antropico e nella promozione di buone pratiche ambientali. Le operazioni di tutela del nido sono già in corso, con il coordinamento delle autorità competenti e il supporto di operatori volontari, nell’ottica di garantire le migliori condizioni possibili per lo sviluppo delle uova e la futura schiusa.